«Als Festivalleiterin muss ich die Hemmungen ohnehin fallen lassen»

Ausgerechnet am Buskers-Samstag regnet es. Was nun?

Es kommt gut. Laut Radar ist die Regenfront vorüber. Dieses Wetter ist für das Festival sogar ideal. Die Leute sind nicht in der Badi und in den Gassen ist es nicht zu heiss, so wie am Freitag. Es war tropisch. Als der Regen begann, spielten die Künstler unter den Lauben und das Publikum blieb. Vor dem Schlachthaus standen etwa 300 Personen im warmen Regen und liessen sich von der Flamenco Truppe Alikindoi in Bann ziehen. Es war wahnsinnig. Fünf Akrobatik-Acts mussten wir allerdings absagen. Das Risiko für die Künstler wäre zu gross gewesen. Schliesslich schlug ein Blitz gleichzeitig ins Münster und in den Turm von Sankt Peter und Paul ein. Zwei Barmitarbeiter erhielten einen leichten Stromschlag und auf dem Münsterplatz roch die Luft ‹schmürzelig›. Die Stimmung blieb aber gut. Als die Feuerwehr mit der langen Leiter den Münsterturm inspizierte, klatschte die Menge.