Alpträume und Erinnerungen ans «Gipfeli Gate» im Rathaus

Ideal wäre aus Sicht von Grivel gewesen, wenn der Vorstoss morgens um 9 Uhr besprochen worden wäre. Dann hätten die Parlamentarier zur Diskussion ein schmackhaftes Gipfeli verspeisen können. Die Einheit der Materie in Kopf und Bauch wäre somit gewährelistet gewesen.

Doch erstens verzögerte sich die Beratung bis kurz vor dem Mittag. Und zweitens lehnte der Grossratspräsident einen Verzehr der Gipfeli im Parlamentsaal ab - wegen der «Brösmeli».

So musste Grivel die Backware in der Rathaushalle deponieren. Wo sich die Grossratsmitglieder nach der Vormittagssitzung quasi zum Zmittag bedienen konnten.

Schlimme Träume

Statt mit Gipfeli beschäftigten sich die Parlamentarier um 9 Uhr mit ihren Alpträumen. Der Simmentaler SVP-Grossrat Thomas Knutti klagte, er sei letzte Nacht schweissgebadet aufgewacht. In einem schrecklichen Traum sei ihm SP-Grossrätin Ursula Zybach erschienen, die tags zuvor gegen die Aufhebung des Kaminfeger-Monopols gekämpft habe. «Das Schlimme daran ist: Frau Zybach hat völlig recht.» Er werde daher - anders als seine Fraktion - mit der SP stimmen.

Das Votum rief Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) auf den Plan. Auch er habe hin und wieder Alpträume, berichtete er. So habe ihn einmal im Schlaf die Vorstellung geplagt, es befinde sich ein Wolf in seinem Haus. Er sei aus dem Traum aufgeschreckt und habe nach dem Raubtier gesucht. «In Wahrheit war es der grosse Plüschbär meiner Tochter.»

Ammann spielte damit auf eine andere Kontroverse an. In Sachen Wiederansiedlung des Wolfs liegt er seit langem mit Knutti über Kreuz. Knutti forderte im Rat auch schon eine Abschussbewiligung für den «Oberländer Wolf» M76. Ammann will davon nichts wissen.