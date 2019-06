Alphütte an der Lenk abgebrannt

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich mehrere Personen in der Alphütte. Alle konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Am Samstag ging bei der Kantonspolizei Bern kurz vor 12 Uhr die Meldung ein, dass eine Alphütte auf dem Rezliberg in Lenk im Simmental (Gemeinde Lenk) brenne. Als die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Lenk und der Polizei vor Ort eintrafen, stand die Hütte bereits in Vollbrand. Trotz der sofort aufgenommenen Löscharbeiten konnte nicht verhindert werden, dass die Alphütte durch das Feuer komplett zerstört wurde. Ein Übergreifen auf naheliegende Gebäude und den Wald konnte verhindert werden.