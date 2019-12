Allgemeine Richtung: nach unten

Genereller Steuerrabatt unter Druck

Die Finanzkommission des Grossen Rats muss für die zweite Lesung den Artikel 84 überprüfen. Dieser ermöglicht es, bei Neuansiedlungen von Firmen über eine maximale Dauer von zehn Jahren eine komplette Steuerbefreiung zu gewähren. Der Entscheid fiel mit Stichentscheid von Ratspräsident Hannes Zaugg-Graf (GLP) denkbar knapp mit 75 zu 74 Stimmen. Das Instrument der Wirtschaftsförderung löste am Montag nicht nur auf linker Seite, sondern teilweise auch in den bürgerlichen Reihen Skepsis aus. Die EDU verlangte eine Rückzahlungspflicht. Eine Firma, die von Steuerrabatten profitiert, soll Steuern zurückzahlen müssen, wenn es nicht weitere zehn Jahre im Kanton bleibt. Es sei ein «sensibler und heikler Bereich», sagte EDU-Grossrat Jakob Schwarz. Er will verhindern, dass Firmen nur profitieren und sich dann wieder verabschieden: «Das wäre unfair gegenüber allen anderen Firmen, die normal Steuern zahlen.» (wal)