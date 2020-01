Alle Kleinkinder sollen Deutsch lernen

Rund 250 Kinder kommen pro Jahr in der Stadt Bern in den Kindergarten, ohne dass sie annähernd Deutsch könnten. Dies will Bildungsdirektorin Franziska Teuscher (Grüne) ändern. Die Kinder sollen im Jahr davor speziell gefördert werden. Vor den Medien erläuterte Teuscher gestern, warum: «Die Erfahrung zeigt, dass sich die Unterschiede bei der Entwicklung der Kleinsten später nur selten kompensieren lassen.»