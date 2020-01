Alle Augen auf Wileroltigen

Um was geht es am 9. Februar?

Die Bevölkerung des Kantons Bern entscheidet dann darüber, ob in Wileroltigen ein Transitplatz für Fahrende gebaut werden soll. Darunter ist eine Fläche zu verstehen, die von ausländischen Roma und Sinti als Halt bei der Durchreise durch die Schweiz genutzt werden kann.