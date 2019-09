AKW-Abriss erfolgt um die Strahlung herum

Wer die «kontrollierte Zone» eines Atomkraftwerks betreten will, muss sich zunächst bis auf die Unterwäsche ausziehen. Man erhält einen weissen Overall, einen Überzug für die Schuhe, einen Helm und das Dosimeter, das die Strahlung misst.

Später, bei der zweiten Personenschleuse, kommen noch Handschuhe dazu. Eigentlich müsste man hier den weissen Overall auch bereits mit einem neuen, gelben vertauschen. Dies unterbleibt. Denn für den letzten Medienrundgang vor der Abschaltung des AKW Mühleberg am 20. Dezember wurde der Weg der Journalistengruppe am Mittwoch extra gereinigt. Weniger Staub bedeutet weniger Kontamination, weil radioaktive Partikel im Staub haften bleiben.