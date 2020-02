Airbnb-Hotspots Interlaken und Bern handeln

Airbnb boomt. Im Kanton Bern gibt es nach dem Wallis und Graubünden am drittmeisten Angebote in der Schweiz, Hotspots sind Interlaken und die Stadt Bern. In Interlaken gibt es 310 Airbnb-Objekte, in der Stadt Bern sogar 850. Vor allem auf dem Bödeli zwischen Thuner- und Brienzersee sorgt das Phänomen allmählich für Probleme: Viele Anbieter zahlen die Tourismusabgaben nicht.