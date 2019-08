Agglolac-Areal bleibt mehrheitlich im Eigentum von Nidau und Biel

Die Grossüberbauung Agglolac ist bald reif für die Volksabstimmung. Die Städte Nidau und Biel haben zusammen mit der Investorin Mobimo die letzten offenen Fragen geklärt, wie sie am Dienstag bekanntgaben.

Die Städte sollen demnach 60 Prozent des Landes im Baurecht abgeben und nur 40 Prozent an Mobimo verkaufen. Auf diese Weise bleibe das Areal am Bielersee mehrheitlich im Eigentum der öffentlichen Hand, wie dies aus Kreisen der Politik gefordert worden sei, teilte die Projektgesellschaft Agglolac mit. Bereits im Juli war bekannt geworden, dass die Gesellschaft das Projekt aufgrund der kantonalen Vorprüfung leicht angepasst hatte. So wurde die Höhe des Hochhauses von 70 auf 48 Meter gesenkt. Zudem wurde die Nutzungsdichte reduziert.