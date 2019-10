Rigide Behörden bei unbewilligten Demos

239 Festnahmen, 147 Anzeigen: Das ist die eindrückliche Bilanz der «Afrin-Demo», die am 7. April letztes Jahr in Bern stattfand. Das juristische Nachspiel der Demo dauerte zum Teil bis vor zwei Wochen an.

Linksautonome Kreise riefen damals zur Kundgebung auf, um gegen türkische Angriffe auf syrische Kurden in der Stadt Afrin zu demonstrieren. Die Demonstration war nicht bewilligt, es kam zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen, die Polizei löste die Demonstration auf. Wer trotzdem blieb, wurde einge­kesselt und festgenommen.