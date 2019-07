Ärger über selbstfahrenden Bus

Er nimmt seine definitive Route durch das Mattequartier eigentlich erst am 8. Juli auf, dennoch sorgt der selbstfahrende Bus «Matte Schnegg» bereits jetzt für Ärger im Quartier: Der Bus fahre auf dem Trottoir und die Endhaltestelle Marzili sei so gewählt, dass man mit dem Kinderwagen nicht daran vorbeikomme und auf die Strasse ausweichen müsse, schreibt Quartierbewohnerin Sabina Meier in einem Leserbrief an den «Bund».