Ältestes Berner Modehaus schliesst nach über 200 Jahren

Berns ältester Einkleider macht dicht. Das älteste Modehaus in der Stadt Bern geht laut der «Berner Zeitung» nach 223 Jahren im September zu. Der Eigentümer des Geschäfts Fueter am Theaterplatz konnte keinen Nachfolger finden. Mit der Schliessung verlieren neun Angestellte ihren Job. In die Lokalität soll der Tabakkonzern Philip Morris einziehen.