Absage der GLP an breites Bürgerlich-Mitte-Bündnis

Ausschlaggebend seien aber am Schluss die inhaltlichen Differenzen zur SVP gewesen. Die GLP machte am Dienstagabend zudem klar, dass sie auf jeden Fall für die Gemeinderatswahlen antreten will und für Gespräche mit anderen Parteien offen ist. Insbesondere ein Wahlbündnis mit «progressiven, grünen Mitteparteien», also der Grünen Freien Liste und der EVP, würden die Grünliberalen begrüssen und allen weiteren möglichen Varianten vorziehen.

Die Stadtberner Politik wird seit einem Vierteljahrhundert vom Rot-Grün-Mitte-Bündnis (RGM) dominiert. Bürgerliche und Mitteparteien konnten sich in den vergangenen Jahren nie richtig zusammenraufen, um RGM einen breiten Block entgegenzusetzen. Ein einheitlicher Block aller Parteien ausserhalb von RGM scheint damit in weite Ferne gerückt zu sein.