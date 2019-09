Abkehr vom Massentourismus

Die 5000 Plätze, die am ersten internationalen Reportagen-Festival in Bern dieses Wochenende zur Verfügung standen, reichten nicht aus. Besucher mussten abgewiesen werden, es fehlte neben Plätzen auch an Kopfhörern, über welche die einzelnen Podiumsdiskussionen auf Deutsch hätten mitgehört werden können. «Vom grossen Publikumsinteresse wurden wir ehrlicherweise etwas überrascht», sagt Marcel Brülhart, Präsident von Bern Welcome. Die Tourismusorganisation hatte das Festival zusammen mit Daniel Puntas Bernet, Herausgeber des Magazins «Reportagen», organisiert und eine halbe Million Franken investiert. «Dass sich so viele Personen für die Hintergründe des Weltgeschehens interessieren, bestärkt uns in unserer Initiative», ergänzt Puntas.