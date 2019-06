Aareschwimmer bringen Publibike an die Grenzen

Das Problem ist eng verknüpft mit der berühmtesten Freizeitbeschäftigung der Bundesstadt: Schmorende Bernerinnen und Berner pilgern zu Tausenden flussaufwärts, um sich in der kühlen Aare zurück an den Ausgangspunkt treiben zu lassen. Wer möglichst viele Aarebäder in die Mittagspause oder in den Feierabend zwängen will, nimmt ein Leihvelo und lässt es etwa bei der Publibike-Station im Eichholz stehen. So sammeln sich die Velos nahe der beliebtesten Flusseinstiege.