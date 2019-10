Zwei Doppeltickets – Vorteil Rot-Grün im Ständeratsrennen

Die zweite Runde des Ständeratswahlkampfs im Kanton Bern am 17. November verspricht Spannung und eine Ausgangslage, wie sie so noch nie da war: SP und Grüne setzen voll auf Angriff und schicken neben dem Bisherigen Hans Stöckli (SP) auch die Grüne Regula Rytz ins Rennen – die beiden hatten sich am Sonntag auf Rang eins und zwei platziert. SP und Grüne zielen damit auf ein Novum: Die ungeteilte rot-grüne Standesstimme hat es im traditionell bürgerlich geprägten Kanton Bern noch nie gegeben.