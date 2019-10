Zu ungenau: Datenschützer kritisiert neue DNA-Analyse

Weniger Entnahmen

Schon heute gelten DNA-Spuren als wichtige Indizien, um Verbrecher aufzuklären. Ende 2018 enthielt die nationale Datenbank 193857 Profile von Menschen und 84139 Tatortspuren. Doch schon bisher werden die DNA-Profile von Menschen nicht nur bei schweren Taten erstellt und mit der Datenbank abgeglichen. Ende Juli mussten beispielsweise in Zürich und Basel 83 Klimaaktivisten DNA-Proben abgeben, weil sie die Eingänge einer Grossbank blockiert hatten.

Beim Grossteil der erfolgreichen DNA-Ermittlungen handelte es sich bisher um Fälle von kleiner bis mittlerer Kriminalität. 2018 wurden in der DNA-Datenbank schweizweit 5054 Treffer erzielt, in mehr als der Hälfte dieser aufgeklärten Fälle ging es um Diebstahl und Einbrüche, in 651 um Drogendelikte. Fahndungserfolge dank DNA-Spuren gab es bei 76 Fällen aus dem Bereich Mord oder Tötung, bei 104 Fällen im Bereich der Sexualstraftaten. Bei Entführung, Geiselnahme und Menschenhandel gab es keine Treffer.

Entnommen dürfen nach heutiger Rechtslage DNA-Proben bei Verdächtigen nur, um eine sogenannte «Anlasstat» aufzuklären – oder bei jemandem, der rechtskräftig wegen einer vorsätzlich begangen Tat zu mindestens einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde. Präventiv dürfen diese Proben eigentlich nicht angeordnet werden.

Gegen diese Rechtsprechung hat die Kantonspolizei Bern verstossen. Deshalb wurde sie 2014 auch vom Bundesgericht gerügt. Die Polizei hatte ein DNA-Profil einer Aktivistin erstellt, die an der Uni Bern aus Protest Mist deponiert hatte. Seit diesem Urteil sind die DNA-Entnahmen bei der Berner Kantonspolizei massiv zurückgegangen – von 2800 im Jahr 2014 auf 1200 im Jahr 2018. In den vergangenen Jahren wurden dank DNA jedes Jahr etwa 500 Taten aufgeklärt.