YB-CEO nach Unfall im Spital

YB bestätigt, dass der 41-Jährige zurzeit noch im Spital liege. «Es geht ihm den Umständen entsprechend relativ gut», sagt Albert Staudenmann, Sprecher von YB. Weitere Details zum Unfallhergang wollte Staudenmann nicht preisgeben. «Dies ist Sache der Polizei.»

Die Kantonspolizei Bern erklärte am Montag, dass sie aufgrund der laufenden Ermittlungen noch keine weiteren Informationen zum Unfallhergang preisgeben kann. Bereits am Sonntag vermeldete die Polizei aber erste Erkenntnisse. So blieben der Autofahrer und seine Beifahrerin unverletzt.

Weiter wurden laut Angaben der Polizei die Unfallarbeiten der Einsatzkräfte durch Ausschreitungen erschwert. Unbekannte hätten von der Schützenmatte her gezielt Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte geworfen.