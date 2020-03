«Wurde unlauter gehandelt, muss es personelle Konsequenzen haben»

Die BLS hat von 2012 bis 2018 fast 44 Millionen zu viel an Subventionen aus dem Liberoverbunds-Topf erhalten. Nun weitet Geschäftsprüfungskommission die Untersuchung sogar aus. Wie fest ärgern Sie diese unrechtmässig bezogenen Subventionen?

Persönlich ärgert mich, dass es innert kurzer Zeit der zweite Fall ist, in den die BLS verwickelt ist. (Letztes Jahr war bereits bekannt geworden, dass die BLS zu hohe Zinskosten für Kredite zum Kauf von Rollmaterial angegeben hatte, Anm. d. Red.). Und es erstaunt mich, dass in einem Unternehmen wie der BLS keine Controlling-Instanz bemerkte, dass über Jahre zu viel Geld geflossen ist.