Wird die 50-Prozent-Marke geknackt?

Am Sonntag sind nationale Wahlen – und bereits zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. In der Stadt Bern etwa hat bis am Montag rund ein Viertel der Stimmbevölkerung brieflich gewählt. Ein­gegangen sind etwas über 22'000 Wahlcouverts, wie Stadtschreiber Jürg Wichtermann auf Anfrage sagt. Vor vier Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt 6200 weniger.