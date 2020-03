Wird der Märit auf die ganze Stadt verteilt?

Klärung am Freitag

Inzwischen hat der Bundesrat seine Verordnung präzisiert: Ein einzelner Lebensmittelmarktstand sei den Lebensmittelläden gleichgestellt und dürfe somit betrieben werden, man müsse aber die Abstandsregeln einhalten. Für den Bauernverband ist derzeit offen, was das genau für den Markt in Bern bedeutet, ob etwa die Marktfahrer ihre Stände in der Stadt verteilt aufbauen könnten. Klärung erhoffen sich alle von Informationen am Freitag, wenn der Bundesrat das Thema vielleicht noch einmal aufgreift.

Direkt ab Hof

Die Marktstandbetreiber haben einen Aufruf gestartet, dass sich Kunden direkt bei ihnen melden können, denn es wäre verrückt, so Stettler, wenn sie die Lebensmittel entsorgen müssten. Er selbst hat seinen Hofladen vergrössert, ab einer bestimmten Menge liefert er Produkte den Kunden nach Hause. Hofläden sind weiterhin erlaubt. Falls sie bedient sind, müssen sie die Hygieneempfehlungen des Bundesamts für Gesundheit beachten, indem sie etwa Möglichkeiten für das Abstandhalten schaffen. Stettlers Hof steht in Bolligen, da sei ein Hofladen einfacher zu betreiben als für weiter von der Stadt entfernte Betriebe, sagt er. Die Produkte statt auf dem Markt vorübergehend an Grossverteiler zu verkaufen, sei nicht so einfach, da diese auf andere Strukturen und andere Sortimente ausgerichtet seien.