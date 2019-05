«Wir kämpfen für unsere Zukunft»

Für das Jahr 2018 wurde ein Defizit im April von rund 1 Million Franken vermeldet, auch im laufenden Jahr wird mit tiefroten Zahlen gerechnet. Die Liquidität könne aber dank Kostenkontrolle und dem vorgenommenen Personalabbau gesichert werden.

Als Ziel sieht Brechbühl weiterhin eine regelmässige Anbindung an den internationalen Flugverkehr, also Linien- und nicht nur Charterflüge. «Wir müssen uns aber von diesem Ziel unabhängig machen.» Dies sei mit der Unterstützung des Kantons möglich.

Die Flughafen Bern AG will sich weiter als modernes Mobilitätszentrum positionieren. So könne die Infrastruktur besser ausgenutzt werden. Der Flughafen hofft dadurch auf zusätzliche Einnahmen. Die Rede war etwa von einem Test- und Zertifizierungszentrum für Drohnen oder elektronische Flugtaxis. Man habe potenzielle Investoren angeschrieben, sagt Brechbühl. Rückmeldungen stehen noch aus. Man hoffe, an der Generalversammlung der AG im Juni mehr sagen zu können.

Der Kanton Bern soll den Flughafen Bern in Zukunft stärker und dauerhaft finanziell unterstützen. Damit soll der Betrieb des Flughafens längerfristig sichergestellt werden. Was ist Ihre Meinung dazu? Soll der Kanton Bern den Flughafen Bern-Belp finanziell unterstützen? Wie stark darf sich die öffentliche Hand einmischen und braucht es den Flughafen überhaupt noch? Diskutieren Sie mit im Stadtgespräch.