Wiener schicken Bern auf den Mond

«Nirgendwo sonst auf der Welt ist die Regierung so tolerant, dass man auf ihr Gebäude eine Lichtshow projizieren dürfte», sagt der Visualist Tim Schmelzer. «Wir schätzen die Offenheit des Schweizer Parlaments sehr, denn so etwas gibt es nur in Bern», ergänzt sein Kollege Marcus Zobl. Die beiden Mitglieder des Lichtkunstkollektivs «Lichttapete» sind die Schöpfer der diesjährigen Show für das «Rendez-vous Bundesplatz». Die beiden Wiener Künstler wissen, wovon sie reden. Im Rahmen des Filmfestivals «Viennale» wollten sie das Parlamentsgebäude in Wien beleuchten. «Doch es wurde uns nicht genehmigt.»