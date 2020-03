Wie weiter mit der Berner Wirtschaft?

Die Corona-Krise trifft die Berner Wirtschaft mit voller Wucht. Viele KMU stehen vor dem Nichts. Aber auch grössere Unternehmen könnten bald zu schmerzhaften Massnahmen gezwungen werden. Wie erleben die Berner Unternehmen die Krise? Was bringt das vom Bundesrat beschlossene Milliarden-Paket? Was können die Unternehmen selber tun? Welche Ideen und Initiativen werden heute aus der Not geboren? Und wie sieht die Berner Wirtschaft nach der Corona-Krise aus? Unternehmer Peter Stämpfli und Berncity-Geschäftsführer Sven Gubler stellen sich den Fragen von Moderator Bernhard Ott.