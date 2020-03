Wie sich das Schweizertum im Kehrichtkübel spiegelt

Was ist an einem «Ghüderchübel» interessant? Nichts. Man nimmt ihn nur wahr, wenn er überquillt und so zum öffentlichen Ärgernis wird. Doch Carolina Piasecki liess sich von diesen Zeugen urbaner Möblierungskunst faszinieren. Die Thuner Fotografin und ihr Tessiner Berufskollege Peter Keller haben dem scheinbar belanglosen Ding ein Denkmal gesetzt, fast so, wie Architekturhistoriker Abhandlungen über öffentliche Toilettenbauten, Tramwartehäuschen oder Kioskpavillons verfassen.