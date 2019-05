Wie kann man ein Fussballfeld veranschaulichen?

Herr Möschler, wie recht Sie haben! Warum braucht es die Masseinheit Fussballfeld, wo wir doch bereits über perfekte Flächenmasse verfügen? Nehmen wir die gute alte Hektare. Die ist quadratisch mit einer Seitenlänge von 100 Metern. Und 100 Meter sind anschaulich – das ist die Strecke, die bei einem 100-Meter-Lauf zurückgelegt wird. Vor allem kann man mit einer Hektare gut rechnen: Sie enthält 10'000 Quadratmeter (100 Meter mal 100 Meter), und 100 Hektaren ergeben einen Quadratkilometer oder eine Million Quadratmeter. Ein Standardfussballfeld dagegen ist, obschon rechteckig, zahlenmässig ziemlich unrund: 105 Meter mal 68 Meter ergibt 7140 Quadratmeter.

Als letzten Herbst in Istanbul der neue Flughafen eröffnet wurde, stand in den Zeitungen – leider auch im «Bund» –, das Gelände mit einer Fläche von 76,5 Millionen Quadratmetern entspreche 10'000 Fussballfeldern. Hm. Wie bitte soll man sich 10'000 Fussballfelder vorstellen? Nebeneinander? Hintereinander? Aufeinander geschichtet? Dagegen sind 76,5 Quadratkilometer geradezu superanschaulich. Ob man dabei an einen 76,5 Kilometer langen und 1 Kilometer breiten Streifen denkt oder – mithilfe eines Taschenrechners – an ein Quadrat mit 8,74642 Kilometern Seitenlänge, ist egal.

Klar, wirklich trivial ist es nicht, sich einen Kilometer bis ins letzte Detail vorzustellen. Die ersten Meter sind einfach. Aber wie soll man sich ein Bild machen von der ganzen Strecke? Doch wieder mit Fussballfeldern? Ein Kilometer entspricht 9,5 aneinandergereihten Spielfeldern. Dann bleibt noch die Frage, wie man 9,5 veranschaulichen kann. Und da ist die Antwort verblüffend einfach: 9,5 entspricht der Länge von zwei Streichhölzern.

