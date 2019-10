Was sich in Berns Küchen tut

— Blum kehrt nach Bern zurück zum Le vivant

Im Frühling 2020 eröffnet Beat Blum wieder ein Restaurant in Bern. Diesmal an der Güterstrasse 50, gleich beim Bremgartenfriedhof, das berichtet die «Berner Zeitung». Blum leitete bis 2013 das Wein & Sein, nun will er in Bern mit dem 26-jährigen Geschäftspartner Yannick Wigley das Restaurant Le vivant eröffnen.

— Thuner Sato gewinnt Kochwettbewerb

Dominik Sato aus dem Congresshotel in Thun kann sich «Koch des Jahres» 2019 nennen. Er gewann einen Livekochwettbewerb an der Lebensmittelmesse Anuga in Köln. Sato und sein Assistent Fabian Aebi erhielten ein Preisgeld von 10000 Euro. Der Wettbewerb richtet sich an Profi-Köche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Teilnehmer müssen innerhalb von fünf Stunden ein Dreigangmenü für 6 Personen mit einem Warenwert von maximal 16 Euro pro Person präsentieren.