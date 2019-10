Wahlen nach Zahlen – Die kleinsten, faulsten und stillsten im Kanton Bern

Wo waren die Wähler am unfähigsten?

In der Berner Oberländer Berggemeinde Saxeten scheint der politische Unterricht gewisse Lücken aufzuweisen. 7.3 Prozent aller Wählerinnen und Wähler legten einen ungültigen Wahlzettel ein. Die geringe Grösse spricht den verantwortlichen Lehrer aber frei: Von 41 eingegangenen Wahlzettel waren 3 ungültig. Auf Platz zwei landet aber erneut Schelten. Hier waren 5.6 Prozent aller Wahlzettel invalid. Bei der geringen Anzahl an Wählenden braucht es aber nur einen fehlerhaften Wahlzettel, um diesen Wert zu erreichen. Deutlich mehr waren es in der 2014 entstandenen Fusionsgemeinde Plateau de Diesse. 26 der total 536 eingegangenen Wahlzettel entsprachen nicht den Vorgaben. Das entspricht 4.9 Prozent.

Zum Vergleich: In der Stadt Bern waren 682 Wahlzettel ungültig (1.4 Prozent), in Biel 137 (1.2 Prozent) und im gesamten Kanton 2706 (0.8 Prozent).

Wo finden sich die Wählfaulsten?

Am wenigsten wählen ging man in der Gemeinde Schelten. Nur 25.7 Prozent aller Wahlberechtigten (18 von 70) machten von ihrem demokratischen Grundrecht Gebrauch. Dabei wählten sie mehrheitlich die SVP (35.8 Prozent). Am zweitmeisten Stimmen erhielten die Jungen Grünen (20.8 Prozent). Schlechte Wahlmoral herrschte auch in zwei weiteren bernjurassischen Gemeinden: In Saint-Imier gingen nur 917 von 3062 Berechtigten an die Urne. Das sind 29.9 Prozent.

Und wo die Topmotivierten?

Die Wahlbeteiligungs-Goldmedaille geht nach Rebévelier: Von 35 Wahlberechtigten gingen 26 wählen. Das ergibt eine Wahlbeteiligung von 74.3 Prozent. Fast die Hälfte (47.3 Prozent) stimmte dabei für die SVP. Auf Platz zwei folgt das oberaargauische Berken (70 Prozent), vor der Gemeinde Champoz aus dem Berner Jura (67.2 Prozent). Die Stadt Bern kann mit solchen Werten nicht mithalten. Hier gingen 56 Prozent der 88764 Berechtigen wählen. In Thun lag mit 42.8 Prozent swoie in Biel mit 35.9 Prozent lagen die Wahlbeteiligung sogar unter dem kantonalen Durchschnitt (47.4 Prozent).

In welcher Gemeinde gab es die meisten Protestwähler?

Einen leeren Wahlzettel einlegen ist eine Möglichkeit zum stillen Protest – und in Oberlangenegg am weitesten verbreitet. In der Oberländer Gemeinde an der Grenze zum Emmental warfen 6 von 196 Wählern (3.1 Prozent) einen leeren Wahlzettel in die Urne. Der verhältnismässig höchste Wert aller Berner Gemeinden. Dahinter folgt Courtelary. In der bernjurassischen Gemeinde blieben 8 von 363 eingelangten Wahlzettel (2.2 Prozent) leer. In Aeschi bei Spiez waren es 20 von 996 Zetteln. Das entspricht einem Wert von 2 Prozent. Zahlenmässig liegt Aeschi damit schon fast mit der Stadt Bern (29 leere Wahlzettel) gleich auf. Weil Bern aber deutlich grösser ist, ist ihr Prozentsatz entsprechend tiefer bei 0.1 Prozent.