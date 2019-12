Vorläufiges Ende für Tempo 30

Im Marzili darf ab sofort wieder schneller gefahren werden. Mitarbeiter der Stadt Bern montierten am Montag die bisherigen Tempo-30-Schilder ab. Damit ist der Plan der Stadt gescheitert, die ursprünglich als Provisorium angekündigte Verkehrsberuhigung im Marzili dauerhaft einzuführen. Die Demontage folgt auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts, welches das übereilige Vorgehen der Stadt rügte. Es ist nicht das erste Mal, dass die Stadt in ihrer Tempo-30-Offensive zurückgebunden wird. Was die Gewerbler freut, führt im Quartierverein zu Sorgen um die Sicherheit der Schulwege.