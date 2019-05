Vom Barrikadenbrand zum Lagerfeuer

Treffen in Bern gewaltbereite Aktivisten auf die Polizei, entsteht ein Echo, das während Tagen durch Politik und Medien hallt. So auch im Fall der Krawalle von vergangener Samstagnacht (siehe Text unten). Der ausgelöste Schall ist jedoch von seltener Sanftheit. Der sonst so obligatorische Teufelskreis aus Vorwürfen und gegenseitigen Schuldzuweisungen scheint partiell gebrochen zu sein. Verfolger von harten Linien bleiben zwar standfest, zwischen Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL), Reitschule und Polizei macht sich jedoch ein konstruktiver Umgangston bemerkbar.