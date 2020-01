Väter, wie haltet ihr es mit der Kinderbetreuung?

Der Vater ist vollzeit erwerbstätig und die Mutter teilzeit: Das ist in der Schweiz gemäss Bundesamt für Statistik das häufigste Familienmodell. Von Vätern wird aber immer stärker gefordert, sich an der Kinderbetreuung zu beteiligen. Aktuell steht in der Politik der Vaterschaftsurlaub zur Diskussion. Wie bringen Männer heute Beruf und Familie unter einen Hut? Vier Väter erzählen dem «Bund» von ihrem Alltag.