VCS Bern prüft Klage gegen deutsche Baumarktkette

Die Luft und die Strassen sind öffentliche Güter. Sie dürfen von privaten Unternehmen weder übermässig verschmutzt noch übermässig genutzt werden. Darum müssen die Gemeinden in der Baubewilligung für Einkaufszentren festlegen, wie viele Autos pro Tag hin- und wieder wegfahren dürfen. Doch in Niederwangen deklarierte die dortige Niederlassung der deutschen Baumarktkette Bauhaus mutmasslich seit Jahren die Zahlen der täglichen An- und Wegfahrten viel zu tief, wie die Gemeinde Köniz Anfang Woche mitteilte. Statt der erlaubten knapp 2000 Fahrten verursachte Bauhaus im letzten Jahr rund 3800 Fahrten pro Tag, also fast doppelt so viele. Peter Heussi, Geschäftsleiter von Bauhaus Schweiz, wollte keine Stellung nehmen und verwies auf die Gemeinde Köniz.