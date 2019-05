Urs Gasche schiesst zurück

Gasche machte an der gestrigen Generalversammlung der BKW nun aber klar, dass ihm die Intervention des Kantons überhaupt keine Freude bereitet hat. Es sei zwar «menschlich und verständlich», dass der Regierungsrat bei den Löhnen korrigierend eingreifen wolle. «Aber es ist nicht fair.» Der BKW-Verwaltungsrat habe «vor einigen Jahren bewusst entschieden», die Vergütung von Konzernchefin Suzanne Thoma auf das «Marktniveau» anzuheben – und dies «unter Mitwirkung der Kantonsvertretung». Gasche meinte damit Alt-Regierungsrätin Barbara Egger (SP), die bis vor einem Jahr im Gremium sass, und womöglich auch Regierungsrätin Beatrice Simon (BDP), die diesem bis 2016 angehörte.

Cheflohn wird frühestens 2020 angepasst

Gasche, der früher für die SVP und zuletzt für die BDP im Regierungsrat sass, erklärte zudem, wie der umstrittene 2-Millionen-Lohn von BKW-Chefin Suzanne Thoma zustande kam: Neben dem angehobenen Fixlohn sorgte der steigende Börsenkurs der BKW-Aktie für einen höheren Bonus für Thoma. Und Gasche räumte ein: «Ja, wir wurden vom schnell eintretenden Erfolg unseres Unternehmens wohl etwas überrascht.» Es wäre jedoch «unredlich», die «vertraglich zugesicherten Bedingungen mitten im Spiel zu ändern».

Urs Gasche wiederholte das Versprechen der BKW, das Lohnsystem zu überdenken. Dies wird aber frühestens für den Cheflohn 2020 gelten. Auf die Wortmeldung eines kritischen Aktionärs aus dem Kanton Zürich antwortete der Verwaltungsratspräsident in bestimmtem Ton, die BKW habe «immer alles transparent» offengelegt, «deshalb ist jetzt auch nicht der Moment für Feuerwehrübungen».

Aktionäre kritisieren den Regierungsrat

Über 800 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen an der Generalversammlung teil. Doch im Berner Kursaal sass ein Mann, der sie alle überstimmen konnte: Christian Albrecht, Generalsekretär der kantonalen Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion. Wenn er auf seinem Abstimmungsgerät den Knopf drückte, gab er 52,5 Prozent aller Stimmen ab. Natürlich entschied Albrecht nicht selbst, wie er abstimmt. Der Regierungsrat hatte am Mittwoch trotz seiner Kritik an der BKW beschlossen, dass der Kanton als Mehrheitsaktionär allen Anträgen des Verwaltungsrats zustimmt. Gasche musste sich also keine Sorgen machen, dass seine deutlichen Worte den Ausgang der Versammlung gefährden könnten.

Ohnehin blieb der Zürcher Aktionär die einzige BKW-kritische Stimme an der Versammlung. Andere Aktionäre kritisierten vielmehr die Einmischung der Politik in die Angelegenheiten des Unternehmens. So wurden denn auch alle Traktanden angenommen – mit Mehrheiten von bis zu 99 Prozent. Da erschienen die 86 Prozent Ja-Stimmen zum Vergütungsbericht bereits wie ein kleiner Denkzettel.

Auch die Verwaltungsräte wurden mit über 99 Prozent wiedergewählt. Einzig Alt-Regierungsrat Andreas Rickenbacher (SP) musste sich nicht zur Wahl stellen – er wird direkt vom Regierungsrat in das Gremium entsendet. Der Ex-Politiker sollte eigentlich das Bindeglied zwischen BKW und Politik sein. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass sich die Regierung öffentlich und ungewohnt deutlich zur Lohnfrage äusserte.