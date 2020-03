Untersuchung zur BLS wird ausgeweitet

Wegen fehlerhafter Offerten erhielt die BLS von Kanton und Bund 44 Millionen Franken zu viel an Subventionen. Mit diesen Informationen gelangte Ende Februar der zuständige Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) an die Öffentlichkeit, für welche der Fall unangenehme Erinnerungen an den Postauto-Skandal weckte.