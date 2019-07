«Unterschied zwischen Katholiken und Reformierten ist klein»

Drei Berner Kirchen im Nordquartier, zwei reformierte und eine katholische, wollen künftig eng zusammenarbeiten. Es soll nur noch in einer davon regelmässig Gottesdienste geben – sowohl für Katholiken wie für Reformierte. Somit würde in Bern wohl die schweizweit grösste ökumenische Zone entstehen. Der reformierte Pfarrer Andreas Nufer kennt sich bei diesem Thema aus: Er war in der ökumenischen Gemeinde Halden in St. Gallen tätig. Im Interview spricht er über die Herausforderungen und Vorteile des Vorhabens.