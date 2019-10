Umstrittener Polizeieinsatz im Sous le Pont

Am Donnerstagabend ereignete sich im Restaurant Sous le Pont eine wilde Szene. Die Kantonspolizei Bern verfolgte einen Mann bis ins Lokal und nahm diesen dort fest. Dabei setzte sie auch Pfefferspray ein. Dieser Einsatz wird nun kritisiert.

Unter den Gästen befanden sich auch Stadträtin Rahel Ruch (GB) und Stadtratskollegin Lea Bill (GB). Plötzlich stürmten nach Angaben von Ruch drei Polizisten in Zivil ins Lokal und drückten einen Mann auf ihren Tisch. Ruch und Bill seien dadurch in Bedrängnis geraten, konnten nicht ausweichen. «Ich habe eine ganze Ladung Pfefferspray ins Gesicht, in den Mund und in die Augen bekommen», schildert Ruch und bezeichnet den Polizeieinsatz als «skandalös». In einem vollen Restaurant solch einen Einsatz durchzuführen, sei völlig unverhältnismässig. «Es hätten auch Kinder am Tisch sitzen können.»