Ultimatum abgelaufen – Besetzer sollen für Schäden haften

Bis Dienstag um 12 Uhr hätten die Besetzer im ehemaligen Betagtenheim in Zollikofen das Gebäude räumen müssen. So verlangte es am Vortag der Zollikofer Gemeinderat, der die Gemeinde als Besitzerin der Liegenschaft vertritt. Eine erste Frist zum freiwilligen Abzug hatten die Besetzer bereits vergangenen Freitag verstreichen lassen. Gemeinderatspräsident Daniel Bichsel (SVP) plant nun die Räumung durch die Polizei und will die Besetzer für den entstandenen Schaden aufkommen lassen.