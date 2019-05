«Traditionelles Milieu ging verloren»

Wird in den städtischen Zentren des Kantons mehr links gewählt als früher?

Ja, aber vor allem sind die Städte Bern und Biel im Vergleich zu anderen Schweizer Städten stärker politisch rot-grün orientiert. Eine so starke rot-grüne Dominanz über eine so lange Zeit, das findet man nur in wenigen Städten.

Was bedeutet das Nein für die Bürgerlichen im Grossen Rat?

Der Grosse Rat muss sich schon Gedanken machen, wenn man die Resultate in Kontext setzt zu den Abstimmungen der letzten Jahre. Da sind immer wieder Abstimmungen verloren gegangen im Kanton Bern. Offenbar fühlt er den Puls des Volkes nicht immer richtig. Das ist auch Ausdruck davon, dass im Kanton Bern das klassisch traditionelle Milieu etwas verloren ging. Die Leute stimmen volatiler ab. Schliesslich bleibt auch die Frage offen, inwieweit es an der Kommunikation lag, dass diese Vorlage keine Mehrheit überzeugen konnte.

Schon bei den Prämienverbilligungen und den Steuervergünstigungen für Firmen folgte das Stimmvolk nicht dem bürgerlichen Regierungsrat. Bei welchen Themen hat die Linke Chancen zu gewinnen?

Die Rot-Grünen können Liberaliserungsvorlagen bekämpfen, sie können ein Veto einlegen und da auch mobilisieren. Aber sie sind selbst nicht so stark, dass sie ihre eigenen Anliegen mittels Initiativen durchbringen können. Sie haben eine gewisse Blockademacht, aber sie sind nicht so stark, dass sie konstruktiv Alternativen mehrheitsfähig machen können.

Sahen wir dieses Phänomen beim Energiegesetz?

Ja. Das ist ein Phänomen, das wir auch auf nationaler Ebene erleben. Etwa wenn sich die Wirtschaft im parlamentarischen Prozess stark einbringt und gegen diese Vorlagen das Referendum ergriffen wird, dann ist die Stimmbevölkerung oft nicht so wirtschaftsliberal, sondern eher Status-quo-orientiert. Aber wenn das Stimmvolk linke Vorlagen vorgesetzt bekommt und es den Bürgerlichen gelingt, diese als klassische Links-rechts-Vorlage zu kennzeichnen, dann haben diese Vorlagen auch selten eine Chance. Deshalb sind in der Schweiz meist nur kleine Veränderungen möglich.

Können die Abstimmungsresultate Hinweise auf die Nationalrats- oder Ständeratswahlen geben?

Da wäre ich vorsichtig. In dem Fall wurde über kantonale Vorlagen abgestimmt; beide Lager, das linke wie das rechte, haben mit ihren Vorschlägen verloren. Ich würde nicht zu viele Schlüsse für den Wahlherbst ziehen.