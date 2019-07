Toter Mann aus Aare geborgen

In der Nacht auf Mittwoch ist in Bern ein Mann leblos aus der Aare geborgen worden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Er sei vermutlich am Dienstagabend auf Höhe des Lorrainebades in die Aare gesprungen und dann in Not geraten. Trotz einer Suchaktion wurde der Mann nicht gefunden, die Suche musste wegen der einbrechenden Nacht unterbrochen werden.