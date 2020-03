Thuner Fensterbauer schliesst - 220 Angestellte betroffen

Das vor allem im Fensterbau tätige Unternehmen Ruchti Aerni AG hat Konkurs angemeldet und schliesst. Betroffen sind 220 Angestellte am Hauptsitz in Thun, in Arisdorf BL, in Oberriet SG und in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje.

Die Ruchti Aerni AG schreibt in einer Mitteilung, im Fensterbau seien die professionellen Bauträger immer weniger bereit, Dienstleistungen angemessen zu bezahlen. Deshalb sei der Geschäftsbereich Kunststofffenster stark defizitär. Ruchti Aerni bestätigte damit eine Meldung des «Thuner Tagblatts».