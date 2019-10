Thomas-Cook-Pleite hinterlässt auch im Berner Oberland Spuren

Die Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook erschüttert die gesamte Tourismusbranche. Nicht nur Reisende bangen um ihr Geld, sondern auch Hoteliers und Gastronomen. In unserem Nachbarland Österreich, wo die Thomas-Cook-Gruppe besonders aktiv war, sind Hunderte Hotels von der Pleite betroffen. Allein in Tirol seien es wohl um die 1000 Gastgewerbebetriebe, schätzt der Hotellerie-Chef der dortigen Wirtschaftskammer gegenüber der Zeitung «Standard». Experten rechnen mit Zahlungsausfällen in Millionenhöhe.