Suberg: 26-Jähriger wegen Doppelmordes vor Gericht

Die Polizei fand vor Ort keine Hinweise auf einen Einbruch in das Einfamilienhaus. Ins Visier der Ermittler geriet der Sohn des Paares, der in Untersuchungshaft genommen wurde. Im Rahmen von Einvernahmen gestand der Mann die Tat. Er befindet sich in Haft. Die Anklage lautet auf zweifachen Mord, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten. Der 26-Jährige wird sich vor dem Regionalgericht Berner Jura-Seeland in Biel verantworten müssen. Wann der Prozess stattfindet, ist noch offen.