Störmanöver gegen Müslüm an YB-Meisterfeier

Die Szene passte so gar nicht in den feuchtfröhlichen Abend. Und überhaupt passte sie eigentlich nicht zum sonst so urbanen YB-Anhang und Stadtclub. Am Sonntagabend gab an der offiziellen Meisterfeier der Berner Young Boys auch Müslüm ein Konzert. In gewohnter Manier und nach dem Song «Ich bin ein Ausländer» rühmte Müslüm die so multikulturell zusammengesetzte Berner Meistermannschaft. Das kam aber nicht bei allen gut an. Einzelne Bierbecher flogen auf die Bühne, eine Gruppe junger Männer forderte Müslüm mit aggressiven Zwischenrufen zum Schweigen auf.