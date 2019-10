Stöckli und Rytz: «Wir haben einen klaren Wählerauftrag»

Am 17. November kommt es zum historischen Grossangriff von Rot-Grün auf die zwei Berner Ständeratssitze: Nachdem Hans Stöckli (SP/bisher) und Regula Rytz (Grüne) am Sonntag auf Platz eins und zwei gelandet sind, werden sie von ihren Parteien in den zweiten Wahlgang geschickt.