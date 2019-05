Steht Bern am 14. Juni still?

Fordern die Gewerkschaften Frauen zum Niederlegen der Arbeit auf?

«Natürlich können nicht alle Frauen den ganzen Tag streiken», sagt Meret Schindler, VPOD-Sekretärin in Bern. «Streiken tut weh, es ist eine Verweigerung, man hat keinen Anspruch auf Lohn.» Streikende müssen auch mit Konsequenzen rechnen. So weit soll es aber nicht kommen. «Unser Anliegen ist, dass niemandem gekündigt wird», so Schindler. «Wir wünschen uns, dass sich Frauen beteiligen, egal, in welcher Form», sagt die Gewerkschafterin. So sind etwa auch zweiminütige Sitzstreiks mit Trillerpfeife, das Verteilen von Flyern oder das Tragen eines Ansteckknopfs geplant.

Ist der Spitalbetrieb trotz Frauenstreik garantiert?

Bei der Insel-Gruppe gilt laut Medienstelle die Devise, dass Aktivitäten in der arbeitsfreien Zeit stattfinden müssen. Vorgesetzte seien aber angehalten, Wünsche nach einer Teilnahme am Streiktag bestmöglich zu berücksichtigen. Die Insel-Medienstelle verweist auf den Gesamtarbeitsvertrag, der die Mitarbeitenden einer relativen Friedenspflicht unterstellt. Ob ihnen damit die Teilnahme am Frauenstreik verwehrt ist, wird unterschiedlich beurteilt. So gibt es laut Meret Schindler vom VPOD durchaus Argumente, weshalb der Frauenstreik nicht unter dieses Streikverbot fällt – sofern die Betreuung der Patienten gewährleistet ist. In einigen Spitälern ist laut VPOD eine Streikpause geplant. Bei der Spitex Bern können Mitarbeitende ab 15 Uhr aus dem Dienst ausgeplant werden, sofern sie dies frühzeitig der Teamleitung melden, und auch bei Domicil Bern versucht man, Rahmenbedingungen zu schaffen, allerdings sei es derzeit noch schwierig, die Streikabsichten einzuschätzen.

Werden Schüler vor verschlossenen Türen stehen?

Nein. «Nach Gesetz dürfen Lehrpersonen am 14. Juni nicht streiken», sagt Béatrice Stucki, Regionalsekretärin beim VPOD Bern. Der Frauenstreik erfüllt die formellen Erfordernisse an einen Streik gemäss Personalgesetz nicht. Deshalb wird er als eine politische Kundgebung eingestuft. Will eine Lehrperson daran teilnehmen, muss sie freinehmen und eine Vertretung organisieren.

Einzelne Schulen versuchen, sich innerhalb des Kollegiums zu organisieren. Darunter die Schule Spiegel in Köniz. «Die Schule hält sich bei einer allfälligen Aktion an die Empfehlungen von Bildungsdirektorin Christine Häsler», erklärt Co-Schulleiterin Gabrielle Wirth. «Für weibliche Lehrpersonen, welche während einer Lektion die Arbeit niederlegen wollen, werden innerhalb des Kollegiums männliche Lehrpersonen gesucht, welche die Betreuung der Klassen übernehmen.» Ob diese Idee im Kollegium Anklang findet und umsetzbar ist, wird nun abgeklärt. Denn: Im rund vierzigköpfigen Kollegium arbeiten acht Männer.