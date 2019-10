Ständerat - Druck auf BDP nimmt zu

Rot-grünes Zweierticket scheint plausibel

Diese Resultate öffnen ein weites Feld für Strategiespiele. Als Bisheriger und Erstplatzierter will sich Hans Stöckli kaum die Butter vom Brot nehmen lassen. Er sei motiviert für den zweiten Wahlgang, diese Aussage platzierte er am Wahlabend prophylaktisch in Interviews. Doch für grüne Wählerinnen und Wähler wäre es schwer verständlich, wenn sich Parteipräsidentin Rytz nach dem schweizweiten Wahlsieg selber aus dem Rennen nehmen würde.

Wichtig ist die Frage: Würde mit zwei Kandidaturen der Eindruck erweckt, überzogene Machtansprüche zu haben? Verschiedene angefragte Politiker gehen davon aus, dass sowohl Stöckli wie auch Rytz antreten werden. Das Risiko, sich gegenseitig die Stimmen abzugraben und am Schluss mit leeren Händen dazustehen, sei eher gering.

Soll sie im zweiten Wahlgang antreten? Beatrice Simon am Tag der Nationalratswahlen. Bild: Raphael Moser

SVP und FDP wollen keine Ersatzwahl

Das verschlechtert die Ausgangslage für die BDP: SVP und FDP bauen nun Druck auf Beatrice Simon auf, sich für den zweiten Wahlgang am 17. November zurückzuziehen. Die Überlegung: Damit es Simon gelingt, den Sitz des abtretenden Werner Luginbühl zu verteidigen, ist die serbelnde Partei auf die Wahlhilfe von Rot-Grün angewiesen. Nur wenn sich die Grünen aus dem Rennen nehmen, ist eine Linie auf dem Wahlzettel frei, um dort eine gemässigte Bürgerliche wie Simon zu notieren und damit gleichzeitig SVP-Mann Werner Salzmann als Ständerat zu verhindern.

Gelingt es SVP und FDP, das rot-grüne Zweierticket als plausibel darzustellen, desto eher verzichtet die BDP. Dann wäre der Weg frei für Werner Salzmann von der SVP, die trotz Verlusten die stärkste bürgerliche Partei im Kanton bleibt. Dass Salzmann auf eine Kandidatur verzichtet, ist nicht zu erwarten. Die FDP brachte mit einem Communiqué noch die eher unwahrscheinliche Variante mit Salzmann und Markwalder ins Spiel.

Dass Salzmann auf eine Ständeratskandidatur verzichtet, ist nicht zu erwarten. Bild: Keystone/Peter Schneider

Streckt BDP die Waffen?

Am Sonntagabend sandte Beatrice Simon selber widersprüchliche Signale aus: Das schlechte Abschneiden war eine Enttäuschung, sie schien nun sogar darüber nachzudenken, die Wahl in den Nationalrat gar nicht anzunehmen und Finanzdirektorin des Kantons Bern zu bleiben. Diese Kehrtwende wäre das Wunschszenario der bürgerlichen Kräfte im Kanton, denn damit würde eine Ersatzwahl für den Regierungsrat vermieden. Eine Ersatzwahl birgt das Risiko einer Kandidatur von Rot-Grün, welche die bürgerliche Mehrheit im Regierungsrat kippen könnte.

Unglaubwürdiger BDP-Schlingerkurs

Es gibt in der BDP aber auch die Ansicht, Simon solle trotz des ernüchternden Resultats versuchen, ihre Chance im zweiten Wahlgang wahrzunehmen. Denn sie habe nichts zu verlieren. Allerdings wird die BDP damit am Montagabend bei der Sitzung zusammen mit Exponenten der SVP und FDP einen schweren Stand haben. Am Schluss könnte sie die Waffen strecken. Das hätte zur Folge, dass der eigentlich abgewählte Heinz Siegenthaler seinen Sitz im Nationalrat doch nicht verlieren würde. Er würde dann bereits zum dritten Mal in den Nationalrat nachrutschen.

Die Glaubwürdigkeit der BDP und von Beatrice Simon erlitte aber einen schweren Schaden, sagte doch die Regierungsrätin bei ihrer Nominierung, sie würde im Falle einer Wahl in den Nationalrat dieses Mandat annehmen. Ganz zu Beginn ihrer Doppelkandidatur für Stände- und Nationalrat gab es jedoch Anzeichen, dass es sich lediglich um ein Wahlmanöver handeln könnte.