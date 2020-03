Stadt verschärft Kriterien für verbilligte Wohnungen

Strengere Kriterien

Das Gros der Ausgaben von 38,5 Millionen Franken hat der Finanzdirektor für Liegenschaften mit insgesamt 75 Wohnungen an der Loosli-, der Güter- und der Keltenstrasse getätigt. Die meisten dieser Wohnungen sollen bei einem Wechsel der Mieterschaft in «Günstigen Wohnraum mit Vermietungskriterien» (GüWR) umgewandelt werden. Wer in eine solche Wohnung ziehen will, muss strenge Kriterien bezüglich Einkommen, Vermögen und Belegung erfüllen. Der stadteigene Fonds zieht diesbezüglich die Schraube weiter an und hat per Februar 2021 eine Senkung der Einkommenslimiten für Mieter um 15 Prozent beschlossen. So darf das Einkommen eines Zweipersonenhaushaltes neu höchstens 33'000 Franken betragen. Bisher lag diese Limite bei 39'000 Franken. Das Einkommen einer vierköpfigen Familie soll höchstens 46'000 Franken betragen (statt 54'000 Franken). «Es sollen nur noch Menschen in diesen Wohnungen leben, die Anspruch darauf haben», sagt Aebersold.

Neu und trotzdem günstig Die Bemerkung kommt nicht von ungefähr. Denn vor sechs Jahren wurde publik, dass über die Hälfte der Mieter von vergünstigten Wohnungen die Vermietungskritierien nicht erfüllten. Der Stadtrat beauftragte daraufhin den Gemeinderat, die Zahl der subventionierten Wohnungen bis 2025 auf 1000 zu erhöhen und fortan jährlich zu überprüfen, ob die Mietparteien die Auflagen erfüllen. Falls dem nicht mehr so ist, wird meist aber nicht gekündigt. Die Mietenden bezahlen einfach einen höheren Zins.

Für die Stadt hat dieses System den Nachteil, dass es grosse Anstrengungen braucht, um die Zahl der Logis mit vergünstigtem Mietzins zu steigern. Ende letzten Jahres waren es 605 solcher Wohnungen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 70 Einheiten entspricht. Aebersold kündigte nun an, subventionierte Wohnungen auch in angemieteten Liegenschaften und bei Neubauten zu schaffen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass auch bei Neubauten die Rechnung aufgeht, «wenn die Standards gesenkt werden».

Kritik auch von links

Die Bürgerlichen haben Mühe mit dieser Strategie. Sie möchten lieber Mietzinszuschüsse an Bedürftige ausrichten anstatt Wohnungen subventionieren. Die SVP wirft der Stadt in einem Communiqué zudem vor, «Preistreiberei» auf dem Immobilienmarkt zu betreiben. Kritik gibt es aber auch von links. Das Grüne Bündnis (GB) verurteilt in einer Mitteilung die Verschärfung der Vermietungskriterien. «Es geht nicht darum, die Anspruchsgruppe zu verkleinern, sondern mehr günstigen Wohnraum zu schaffen», hält das GB fest.