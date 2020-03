Stadt Bern muss Resultate von Abstimmung korrigieren

Minime Unstimmigkeiten wurden bereits am Abstimmungssonntag bemerkt, wie aus der Mitteilung der Stadtbehörden hervorgeht. Noch während der Auszählung leitete die Stadtkanzlei eine Überprüfung ein.

Diese ergab, dass sich die Abweichung im Bereich von zirka zwei Promille bewegte und damit keinerlei Einfluss auf die Gesamtresultate der Abstimmungsvorlagen haben konnte. Die Stadtkanzlei durfte die Resultate am Abstimmungssonntag daher trotz der festgestellten Abweichungen melden.

In enger Absprache mit der Bundeskanzlei und der Staatskanzlei des Kantons Bern hat die Stadt am 5. und 6. März eine elektronische Nachzählung mit richtiger Scanner-Einstellung durchgeführt. Diese bestätigte die Abweichung im tiefen Promillebereich. Die korrigierten Resultate wurden am Mittwoch erneut veröffentlicht. Der entsprechende Prozess wurde bereits verbessert, wie die Stadt weiter mitteilte.