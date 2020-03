Stadt Bern kauft für 38,5 Millionen Franken Wohnungen

Nach dem Ja des Stimmvolks zum Rahmenkredit für den Zukauf von Liegenschaften ist die Stadt Bern auf dem Immobilienmarkt aktiv geworden. Sie kauft für 38,5 Millionen Franken auf Stadtgebiet acht Wohnhäuser mit insgesamt 75 Wohnungen.

Dabei handelt es sich um fünf Mehrfamilienhäuser an der Looslistrasse 31-39, um zwei Liegenschaften an der Güterstrasse (12/12a/12b und 16/16a) sowie um ein Haus an der Keltenstrasse 97, wie die Stadt Bern am Freitag mitteilte. Die bestehenden Mietverhältnisse sollen unverändert fortgeführt werden.