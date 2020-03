Spitäler stehen «unter Strom»

Da den Spitälern des Kantons Bern Personalknappheit droht, versucht der Kanton vorzubeugen. Die Gesundheitsdirektion bestätigt, dass beim Berufsbildungszentrum Pflege in Bern eine Anfrage gestellt wurde. Es geht darum, ob junge Fachpersonen, die am Ende ihrer Ausbildung stehen, für den Einsatz in Spitälern abgezogen werden könnten. Eine gleichlautende Anfrage ging an die Universität Bern.